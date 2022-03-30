Украина назвала условие подписания договора с Россией

Постпред Украины заявил, что договор с Москвой будет подписан после вывода военных РФ

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица назвал условие подписания договора с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений РФ в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года», — заявил он.

Кислица добавил, что Киев и Москва продолжат переговоры для согласования положений договора о гарантиях безопасности для Украины, а также о выводе вооруженных сил и всех других вооруженных формирований. Кроме того, стороны намерены обсудить положения о механизме исполнения прекращения огня, а также об открытии и безопасном функционировании гуманитарных коридоров на постоянной основе и об обмене телами и освобождении пленных и удерживаемых лиц.

29 марта состоялись переговоры России и Украины во дворце Долмабахча в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва делает два шага навстречу Киеву, существенно сокращая военную активность на киевском и черниговском направлениях. По его словам, Россия получила от Украины письменные предложения, которые подтверждают стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.