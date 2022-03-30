В НАСА предложили создать астроинженерные конструкции для заселения Венеры

В НАСА предложили построить обитаемые летающие платформы в атмосфере Венеры

Специалист НАСА Алекс Хав предложил новый способ сделать Венеру пригодной для обитания. Для заселения планеты ученый предлагает построить искусственные поверхности-платформы, которые будут летать в верхних слоях атмосферы, где температура и давление соответствуют земным условиям. Результаты исследования представлены в препринте в репозитории arXiv.

Изначально ученые предлагали масштабные проекты по терраформированию Венеры, предлагая удалить из атмосферы планеты весь углекислый газ и создать условия, аналогичные земным. В новой работе Хав предложил создать астроинженерные конструкции, которые будут поддерживаться ячейками, заполненными азотом или азотно-кислородной смесью. Ячейки находятся одна под другой, при этом внутреннее давление уравнивается с внешним. Высота конструкции из ячеек будет достигать несколько километров и выдерживать нагрузку в несколько тысяч тонн

По мнению Хава, подобные платформы можно будет построить из материалов, доступных на Венере. Кроме того, удастся создать пригодную для дыхания атмосферу над поверхностью без необходимости транспортировать огромную массу ресурсов для поддержания оптимальных условий (за исключением небольшого количества воды). По оценкам ученого, на строительство платформы уйдет минимум 200 лет, что гораздо меньше, чем предполагают другие варианты терраформирования.