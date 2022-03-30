Квартиру Волочковой сравнили с цыганским табором

Пользователи сети раскритиковали жилье балерины Волочковой и сравнили с цыганским табором

Российская балерина Анастасия Волочкова показала свою квартиру в Санкт-Петербурге и столкнулась с критикой пользователей сети. Поклонники знаменитости назвали интерьеры безвкусными и сравнили с цыганским табором. Фото жилья Волочкова опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

На снимке балерина сидит в просторной светлой гостиной в стиле ампир — с украшенными резьбой и позолотой диванами, массивными салатово-желтыми шторами, зеркалом в позолоченной рамке и украшенным розами потолком. В интерьере преобладают белый цвет и золото. «Мой родной и любимый Питер и любимая квартира с красивой гостиной», — подписала публикацию Волочкова.

Однако многим пользователям сети дизайн помещения не пришелся по вкусу. «Как в цыганском таборе», «Какая безвкусица», «Интерьер и стиль, вроде, давно устарели», «Кровь из глаз» — отреагировали россияне в комментариях под фото. Некоторые также в шутку сравнили помещение с отделкой в Большом театре. Тем не менее, нашлись и те, кому понравилось интерьерное решение — они сопоставили квартиру с Зимним дворцом и заявили, что роскошь всегда будет в моде.

В декабре 2021 года Анастасия Волочкова устроила распродажу квартир. Балерина избавилась от очередной элитной недвижимости в Астрахани. Сумма сделки и имя покупателя не разглашались, но известно, что ранее Волочковой принадлежало 20 элитных объектов в городе.