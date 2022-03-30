Поставщика телефонов и алкоголя в СИЗО Москвы отправили в колонию

Суд признал законным приговор экс-инспектору СИЗО Москвы, разрешавшему арестантам сходки

Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе приговор бывшему инспектору СИЗО «Матросская Тишина» Сергею Войтко, осужденному на семь лет заключения за организацию канала поставок арестантам телефонов и алкоголя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ближайшее время фигурант дела будет отправлен в колонию для отбытия наказания.

Войтко попал под следствие после масштабных обысков в «Матросской Тишине», проведенных в ходе проверки данных о работающем там нелегальном кол-центре. В камерах были изъяты телефоны, сим-карты и модемы. Канал поставки запрещенных предметов, как установило следствие, организовали Войтко и его сослуживец Владислав Остапенко. Против них летом 2020 года было возбуждено уголовное дело о получении взяток, суд санкционировал их арест.

По версии следствия, за полгода с января по июнь 2019 года они снабдили арестантов десятками телефонов, сим-карт, а также поставляли им сигареты и алкоголь. Кроме этого, сотрудники СИЗО позволяли авторитетным заключенным проводить в камерах криминальные сходки. Фигуранты дела оказались причастны к вымогательству 500 тысяч рублей у подследственного, которому в случае отказа угрожали переводом в камеру к опасным преступникам.

Преображенский суд Москвы приговорил Войтко к семи годам колонии, а его бывший коллега только готовится к процессу.