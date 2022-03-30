ЦБ назвал причину для блокировки карты за закупки товаров

В ЦБ заявили, что блокировка карты за закупки каких-либо товаров впрок крайне маловероятна

Блокировка карты за закупки каких-либо товаров впрок крайне маловероятна, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. Соответствующие разъяснения приводятся в Telegram-канале регулятора.

Отвечая на вопрос о том, может ли банк по рекомендации ЦБ заблокировать человеку карту из-за того, что тот делает большие закупки какого-либо товара, он отметил, что «рекомендации Банка России вообще никак не направлены на дополнительный контроль за операциями граждан, связанными с приобретением товаров общего пользования в магазинах, супермаркетах».

Причиной для интереса банка к подобным операциям он назвал закупки на миллионы рублей в день. «Не знаю как вы, я себе этого позволить не могу», — отметил Ясинский.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день ни одного подобного случая блокировки не было. Если клиент по каким-то причинам все же столкнулся с такой ситуацией, то ему следует в первую очередь обратиться в банк, чтобы узнать, почему это произошло. Если кредитная организация примет решение «не в пользу клиента», то можно обратиться в межведомственную комиссию ЦБ, указал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля.

28 марта «Коммерсантъ» написал, что российские банки начали следовать полученным рекомендациям ЦБ и обращать особое внимание на оптовые закупки с целью спекуляции. По словам источника издания, речь идет о блокировке карт после операций, «где очевидна закупка для перепродажи». Также ЦБ, как утверждалось в материале, потребовал от банков отслеживать операции, связанные с «нестандартным поведением» клиента, аномалии в трансакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые «ассоциируются с текущей экономической ситуацией».