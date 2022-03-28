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Банки начали блокировать карты россиян за спекулятивные оптовые закупки

По рекомендациям ЦБ банки блокируют карты россиян за спекулятивные оптовые закупки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские банки начали следовать полученным рекомендациям ЦБ и обращать особое внимание на оптовые закупки с целью спекуляции, пишет «Коммерсантъ».

По словам источника издания, речь идет о блокировке карт после операций, «где очевидна закупка для перепродажи». Также ЦБ потребовал от банков отслеживать операции, связанные с «нестандартным поведением» клиента, аномалии в трансакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые «ассоциируются с текущей экономической ситуацией».

При этом регулятор не дает четких критериев «спекулятивных операций». В результате банки сами решают, кого и по каким правилам относить к приобретающим излишний товар для перепродажи и к кому принимать антиотмывочные меры. «Речь идет именно о злоупотреблениях — больших суммах и количестве операций, совершенных за короткий промежуток времени», — пояснили в ЦБ.

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При этом, по мнению главы КА «Корчаго и партнеры» Евгения Корчаго, могут пострадать невинные граждане, просто закупающие товары на черный день. Им будет сложно доказать свою невиновность перед банком.

Ранее сообщалось, что российские оперативники задержали в Казани спекулянта сахаром. Местный житель пытался продать мешок сахара массой 50 килограммов по завышенной цене.

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Платон Щукин
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