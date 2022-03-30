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Безопасность окон в России оказалась под угрозой

Эксперты Veka Rus допустили, что окна в России станут менее безопасными на фоне санкций

Фото: Shutterstock

На фоне санкций Запада и проблем с поставками безопасность окон в России оказалась под угрозой. В компании Veka Rus допустили, что производители начнут упрощать конструкции, и окна станут менее безопасными, пишет РИА Новости.

По словам руководителя коммуникаций Veka Rus Сергея Ельникова, часть позиций на российском оконном рынке не зависит от импорта, а по некоторым направлениям потребность в поставках из-за рубежа довольно высока.

Так, в России практически нет своих производителей фурнитуры — переориентация с европейских рынков на азиатские, по словам эксперта, полностью не спасет от нехватки деталей. Ельников заявил, что последствия санкций скажутся и на дверных системах премиум-сегмента, а также в части покраски и ламинации. «В целом ничего фатального не будет, никаких банкротств не произойдет. Будет проще, дольше, дороже, дискомфортнее», — добавил эксперт.

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По прогнозам Ельникова, производители начнут упрощать конструкции, а ассортимент для покупателей станет значительно меньшим. Эксперт допустил, что вырастут себестоимость и время изготовления новых окон и дверей, а также возникнут риски в плане безопасности. Ельников считает, что тренду на упрощение оконной продукции будет способствовать и отмена многих обязательных требований и нормативов в строительстве.

Ранее эксперты предрекли, что отказ от части нормативов на стройках может отразиться на качестве домов. К примеру, девелоперы смогут сделать гостиную меньше трех квадратных метров или построить дома «окно в окно». Однако в Минстрое уверяют, что отмена требований не повлияет на безопасность новостроек, но сократит время на согласование проектов.

Нина Ташевская
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