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Голландские депутаты-демократы отказались слушать выступление Зеленского

Голландская партия Forum voor Democratie отказалась слушать речь Зеленского в парламенте

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Голландская партия Forum voor Democratie заявила, что отказывается слушать речь президента Украины Владимира Зеленского во время его онлайн-выступления в парламенте Нидерландов 31 марта. Об этом сообщается на сайте партии.

«Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Недавно он запретил одиннадцать политических партий, включая крупнейшую оппозиционную партию страны. Критически настроенные телеканалы были запрещены, в то время как остальные телеканалы недавно были вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки», — сообщили депутаты-демократы в совместном заявлении.

Также партия отметила, что они отказались в том числе из-за свидетельств пыток над российскими военнопленными со стороны украинским войск и участия Зеленского в коррупционных скандалах. «Все это делает его выступление в нашем парламенте, мягко говоря, неуместным», — резюмировали парламентарии. По их мнению, решение о выборе стороны конфликта на основании эмоций и личных симпатий совершенно «неуместно».

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что выставление Зеленским «оценок лояльности» странам-членам Евросоюза оттолкнуло ЕС от решения ввести новые санкции против России. «Вечером 24 марта Зеленскому вновь представился шанс "воззвать к совести" членов Европейского совета. Но на этот раз он его упустил. Более того, своей речью он настроил против себя глав некоторых правительств», — говорится в материале.

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Дмитрий Сотак
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