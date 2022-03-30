В российском регионе произошло землетрясение

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Красноярском крае. Об этом сообщили в экстренных службах российского региона, передает РИА Новости в среду, 30 марта.

В ведомстве пояснили, что разрушений и пострадавших нет. Сотрудник экстренных служб отметил, что эпицентр землетрясения находился в Ермаковском районе на глубине 10 километров.

По информации ведомства, в двух населенных пунктах Красноярского края подземные толчки ощущались силой до трех баллов.