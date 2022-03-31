Кофта с торчащими нитками на сайте Asos вызвала недоумение у покупателей

Кофта бренда Kikiriki с торчащими нитками на сайте Asos вызвала недоумение у покупателей

На сайте популярного британского онлайн-ретейлера Asos появилась кофта с нелепым дизайном, который вызвал недоумение у покупателей. Журналисты Daily Star опубликовали комментарии, появившиеся на странице аккаунта @asbos_sos в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет об укороченном лонгсливе бренда Kikiriki, выполненном в технике пэтчворк из разноцветных лоскутов ткани, стоимость которого составляет 20 фунтов стерлингов (2218 рублей) с учетом скидки. Упомянутый предмет гардероба продается в сочетании с мини-юбкой того же оттенка.

Пользователи сети подвергли критике дизайн вещи, который предполагал торчащие нитки. По мнению комментаторов, подобное стилевое решение выглядит неопрятно и дешевит предложенную к покупке одежду. «Такое ощущение, что кофту носили до этого», «Все эти нитки зацепятся буквально за каждую вещь», «Дешевка», «Кто создает такие дизайны?», «Выглядит старой и дешевой», — высказывались юзеры под постом.

В сентябре 2021 года «грязные» белые носки на сайте Asos также вызвали недоумение у клиентов ретейлера. Цена аксессуара австралийского бренда Quiksilver с коричневыми разводами по всей поверхности ткани равнялась 14 фунтам стерлингов (1552 рублям).