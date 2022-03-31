Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Кофта с торчащими нитками на сайте Asos вызвала недоумение у покупателей

Кофта бренда Kikiriki с торчащими нитками на сайте Asos вызвала недоумение у покупателей

Фото: ASOS

На сайте популярного британского онлайн-ретейлера Asos появилась кофта с нелепым дизайном, который вызвал недоумение у покупателей. Журналисты Daily Star опубликовали комментарии, появившиеся на странице аккаунта @asbos_sos в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет об укороченном лонгсливе бренда Kikiriki, выполненном в технике пэтчворк из разноцветных лоскутов ткани, стоимость которого составляет 20 фунтов стерлингов (2218 рублей) с учетом скидки. Упомянутый предмет гардероба продается в сочетании с мини-юбкой того же оттенка.

Пользователи сети подвергли критике дизайн вещи, который предполагал торчащие нитки. По мнению комментаторов, подобное стилевое решение выглядит неопрятно и дешевит предложенную к покупке одежду. «Такое ощущение, что кофту носили до этого», «Все эти нитки зацепятся буквально за каждую вещь», «Дешевка», «Кто создает такие дизайны?», «Выглядит старой и дешевой», — высказывались юзеры под постом.

В сентябре 2021 года «грязные» белые носки на сайте Asos также вызвали недоумение у клиентов ретейлера. Цена аксессуара австралийского бренда Quiksilver с коричневыми разводами по всей поверхности ткани равнялась 14 фунтам стерлингов (1552 рублям).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
США смягчили санкции против российских удобрений
Росгвардия задержала координатора диверсантов из СБУ
В Совфеде описали предателя российской нации
Россиянка пойдет под суд из-за убитого ножом мужа
Китай допустил переход на рубли или юани при оплате российского газа и нефти
Ведущий Первого канала перечислил вызывающие опасное состояние препараты
Россиянам назвали опасные действия при включенном VPN
СКР возбудил дело после смерти школьницы во время медицинской операции
Россиянин получил срок за убитых топором спящих родителей
Зафиксировано странное поведение известнейшего взрыва Млечного пути
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.