В Белоруссии обнаружили новый подвид штамма коронавируса

В Минздраве Белоруссии сообщили о выявлении на территории республики стелс-омикрона

В Белоруссии был обнаружен новый подвид омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики, передает БЕЛТА.

В ведомстве сообщили, что на территории Белоруссии был выявлен омикрон-штамм коронавируса ВА.2, или стелс-омикрон. Там уточнили, что его удалось обнаружить в ходе молекулярно-эпидемиологических исследований COVID-19. «Результаты секвенирования образцов позволили выявить набор мутаций в геноме вируса, характерных для варианта ВА.2 — стелс-омикрон», — добавили в Минздраве.

Ранее кандидат медицинских наук Максим Терский назвал отличительную особенность стелс-омикрона. По его словам, ей является более тяжелое течение по сравнению с омикрон-штаммом. Он также предположил, что рост числа новых случаев коронавируса при стелс-омикроне будет происходить на 80 процентов быстрее, чем это было при волне омикрон-штамма.