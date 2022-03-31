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В Белоруссии обнаружили новый подвид штамма коронавируса

В Минздраве Белоруссии сообщили о выявлении на территории республики стелс-омикрона

Фото: Shutterstock

В Белоруссии был обнаружен новый подвид омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики, передает БЕЛТА.

В ведомстве сообщили, что на территории Белоруссии был выявлен омикрон-штамм коронавируса ВА.2, или стелс-омикрон. Там уточнили, что его удалось обнаружить в ходе молекулярно-эпидемиологических исследований COVID-19. «Результаты секвенирования образцов позволили выявить набор мутаций в геноме вируса, характерных для варианта ВА.2 — стелс-омикрон», — добавили в Минздраве.

Ранее кандидат медицинских наук Максим Терский назвал отличительную особенность стелс-омикрона. По его словам, ей является более тяжелое течение по сравнению с омикрон-штаммом. Он также предположил, что рост числа новых случаев коронавируса при стелс-омикроне будет происходить на 80 процентов быстрее, чем это было при волне омикрон-штамма.

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Алевтина Запольская
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