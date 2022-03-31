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Стали известны подробности о болезни Брюса Уиллиса

Невролог Комаров назвал болезнь Брюса Уиллиса неизлечимой

Фото: Shutterstock

Симптомы болезни Брюса Уиллиса со временем будут ухудшаться, единственное, что могут сделать медики — замедлить процесс, рассказал «Ленте.ру» невролог Александр Комаров. Он объяснил, что актер страдает от лобно-височной деменции, одним из симптомов которой как раз и является афазия. Она не дает человек контролировать движения языка и, соответственно, говорить.

Американский актер Брюс Уиллис завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила его бывшая жена Деми Мур. Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что он решил завершить актерскую карьеру из-за диагностированной афазии.

Без надежды на улучшение

«Брюс Уиллис страдает от лобно-височной деменции по типу альцгеймеровской. Один из ее симптомов — нарушение речи за счет апраксии языка, то есть, лишения возможности контролировать его движения. Это синдромокомплекс, развивающийся уже на поздних стадиях болезни. Раньше была информация о том, что актер страдает именно от такой формы деменции, она развивается очень быстро, симптомы нарастают в течение двух-трех лет», — сказал Комаров.

Основное — это нарушение самообслуживания, нарушения речи, перемещения, речи по типу апраксии языка. То есть, понимать-то он все понимает, но объяснить, сказать не может, просто потому что язык не слушается

Александр Комаровневролог

По словам невролога, даже несмотря на то, что Уиллису наверняка проводится качественная терапия, деменция — это дегенеративный процесс, восстановление при котором вряд ли возможно.

«Единственное, что могут сделать врачи, — уменьшить скорость регресса и выраженность симптомов. Но вылечиться, восстановиться здесь невозможно, будет только прогрессирование и ухудшение состояния. Процесс можно только замедлить», — предупредил медик.

Он добавил, что афазия сама по себе не всегда оказывается неизлечимой. Когда она является не следствием дегенеративного процесса, а, например, инсульта или травмы, восстановление возможно.

С начала 2022 года в ряде СМИ начали появляться публикации о том, что 67-летний Брюс Уиллис страдает деменцией и планирует завершить карьеру. Одним из первых об этом написал британский таблоид OK! В статье утверждалось, что проблемы со здоровьем начались у артиста два года назад.

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Наталия Белова
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