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Стилист раскрыла простой способ уменьшить размер штанов в области талии

Стилист Джейд Линн раскрыла простой способ уменьшить размер штанов в области талии

Кадр: @jadeleanne_xo

Стилист Джейд Линн раскрыла простой способ, благодаря которому можно уменьшить размер штанов в области талии, и порадовала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах эксперт объяснила, что многие женщины сталкиваются с проблемой при выборе подходящего размера брюк. По ее словам, зачастую одежда идеально садится на бедрах, однако пояс изделия оказывается слишком широким.

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Таким образом, для того, чтобы уменьшить штаны в области талии, Линн порекомендовала продеть пуговицу в соседнюю от нее шлевку, затянув пояс, и застегнуть ее стандартным способом. «Это позволяет поясу брюк стать уже. Кроме того, с помощью такого лайфхака форма штанов становится асимметричной, что выглядит очень стильно», — подчеркнула женщина.

Ролик стал вирусным и набрал 41 тысячу просмотров. Пользователи сети поблагодарили стилиста за рекомендацию. «Это лучшее, что я узнала за последние несколько дней», «Спасибо тебе! Это очень полезно!», «Я в шоке! Это какая-то магия!», «Джейд, спасибо большое, что показала, как уменьшить штаны. Мне это было нужно», «Спасибо!» — писали юзеры.

Ранее в марте девушка показала способ ее бабушки растянуть тесные джинсы и удивила подписчиков. На размещенных в сети кадрах юзерша с никнеймом @bug318_ объяснила, что купила в магазине подержанных вещей голубые джинсы с принтом в виде белых вертикальных полос. По словам девушки, ей очень понравилась упомянутая вещь, поэтому она решила приобрести ее, несмотря на неподходящий маленький размер.

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Таисия Косинцева
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