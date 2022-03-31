Зафиксировано странное поведение известнейшего взрыва Млечного пути

Ученые из Гарварда зафиксировали странное поведение остатков сверхновой звезды Кассиопеи А

Команда международных астрономов из Амстердамского университета (Нидерланды) и Гарварда (США) зафиксировала странное поведения известного взрыва в Млечном пути — Кассиопеи А. Остатки сверхновой звезды расширяются неравномерно во всех направлениях. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

Кассиопея А — это остаток взорвавшейся звезды в созвездии Кассиопеи, находящейся на расстоянии около 11 тысяч световых лет, а след от взрыва достиг Землю только в 1670 году. Ученые тщательно изучили 19-летние данные, которые получили с космической рентгеновской обсерватории «Чандра» и пришли к выводу, что внутренние области туманности вообще не расширяются, а внешние ускоряются, что противоречит существующим теориям. Диаметр расширения, как уточняется, около 16 световых лет.

Такое необычное поведение могут объяснить только два фактора: дыра в туманности, создающая вакуум или столкновение с другим космическим объектом. Последнюю также поддерживают космические модели.

Исследователи считают, что ударная волна, созданная взрывом сверхновой, столкнулась с облаком газовых частиц, которые появились благодаря звезде задолго до взрыва.

В феврале 2022 года астрофизическая обсерватория НАСА Imaging X-Ray Polamitry Exlorer (IXPE) передала на Землю первые снимки из космоса. Ими оказались фотографии остатков Кассиопеи A.