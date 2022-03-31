Вынесен приговор руководителям ячейки международной экстремистской организации

В Омске лидеру ячейки запрещенной в России «Таблиги Джамаат» дали два года колонии

В Омске вынесен приговор трем руководителям ячейки запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом в четверг, 31 марта, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По решению суда, лидер ячейки Султан Дюсекенов по статье 282.2 («Организации деятельности экстремистской организации») осужден к двух годам колонии общего режима. Его подельники Адимомун Мамытов и Мурат Балтабаев получили по полтора года условно.

2 апреля 2021 года ФСБ задержала 11 участников организации. По данным силовиков, задержанные устраивали собрания, где россияне и иностранцы, а также выходцы из Центрально-Азиатского региона распространяли идеологию религиозной ячейки. В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли запрещенную литературу.