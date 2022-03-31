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Великобритания заморозила активы трех своих компаний из-за связей с Россией

Лондон заморозил имущество трех британских компаний, связанных с Россией

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Власти Великобритании в рамках антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине заморозили активы трех компаний, связанных, по мнению Лондона, с Москвой, сообщает ТАСС.

Под ограничения попали компании Photon Pro, Majory и Djeco Group. Головные офисы первых двух находятся в Лондоне, третьей — в шотландском Эдинбурге. В руководстве всех трех фирм значатся россияне.

Ранее собственники и руководители компаний попали в санкционный список США из-за разработок в области электронных систем для космической и телекоммуникационной сфер. В сообщении британского правительства говорится, что ограничения направлены на то, чтобы «побудить Россию отказаться от дестабилизирующих Украину действий и подрыва или угроз территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины».

По состоянию на конец марта, под блокирующие санкции Великобритании попали более тысячи российских физических и юридических лиц, среди которых депутаты Госдумы, чиновники, журналисты и крупнейшие банки.

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Платон Щукин
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