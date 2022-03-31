Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Собака ударила хозяйку лапой и спасла от смертельной болезни

Йоркширский терьер из Великобритании помог обнаружить опухоль груди у хозяйки

Фото: Günter Flegar / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Великобритании собака породы йоркширский терьер ударила хозяйку лапой в грудь и помогла спасти ее от смертельной болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказала 78-летняя Бренда Ричардс, ее собака по кличке Клио из-за маленьких размеров не может самостоятельно подняться на второй этаж дома, поэтому женщина каждый вечер относит питомицу в спальню на руках. Клио всегда очень любила сидеть на руках у хозяйки, однако в апреле 2019 года во время традиционного путешествия на второй этаж дома собака внезапно запаниковала.

Она начала вырываться и ударила Ричардс лапами в грудь, оцарапав ее. «Она извивалась у меня на руках, толкалась лапками, и именно тогда я почувствовала шишку под кожей», — рассказала пенсионерка. В больнице, куда обратилась женщина, у нее обнаружили раковую опухоль.

Материалы по теме:
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря

Ричардс прошла восьмимесячное лечение, включавшее химио- и лучевую терапию, и в декабре 2020 года врачи объявили, что она полностью здорова, хотя и должна проходить регулярные проверки. «Если бы моя собачка не нашла опухоль, я бы, скорее всего, так и не узнала бы о ней. Боюсь думать, что бы случилось, если бы Клио ни повела себя так странно», — сказала женщина.

Благодаря Клио, врачи обнаружили болезнь Ричардс на ранней стадии и смогли быстро справиться с ней. Теперь британка советует всем женщинам регулярно проходить плановые обследования.

Ранее сообщалось, что в английском городском районе Южный Тайнсайд чихуахуа помогла диагностировать диагностировать смертельное заболевание у хозяйки. Собака внезапно прыгнула женщине на живот, обратив ее внимание на странное образование под кожей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
ФАС России запланировала отказаться от валютных договоров
Квартира Зеленского в Крыму попадет под национализацию
Собака ударила хозяйку лапой и спасла от смертельной болезни
Лавров обвинил США в попытке уйти от ответственности за судьбы афганских граждан
Детали для транспорта начали делать из бумаги
В Китае допустили проблемы при сотрудничестве с Россией в энергетике
Москва аккредитовала первого дипломата от правительства талибов
Лавров рассказал о планах ИГ «экспортировать» нестабильность в Россию
В Японии назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными»
Американский инвестор удивился укреплению рубля на фоне санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.