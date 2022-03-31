Собака ударила хозяйку лапой и спасла от смертельной болезни

Йоркширский терьер из Великобритании помог обнаружить опухоль груди у хозяйки

В Великобритании собака породы йоркширский терьер ударила хозяйку лапой в грудь и помогла спасти ее от смертельной болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказала 78-летняя Бренда Ричардс, ее собака по кличке Клио из-за маленьких размеров не может самостоятельно подняться на второй этаж дома, поэтому женщина каждый вечер относит питомицу в спальню на руках. Клио всегда очень любила сидеть на руках у хозяйки, однако в апреле 2019 года во время традиционного путешествия на второй этаж дома собака внезапно запаниковала.

Она начала вырываться и ударила Ричардс лапами в грудь, оцарапав ее. «Она извивалась у меня на руках, толкалась лапками, и именно тогда я почувствовала шишку под кожей», — рассказала пенсионерка. В больнице, куда обратилась женщина, у нее обнаружили раковую опухоль.

Ричардс прошла восьмимесячное лечение, включавшее химио- и лучевую терапию, и в декабре 2020 года врачи объявили, что она полностью здорова, хотя и должна проходить регулярные проверки. «Если бы моя собачка не нашла опухоль, я бы, скорее всего, так и не узнала бы о ней. Боюсь думать, что бы случилось, если бы Клио ни повела себя так странно», — сказала женщина.

Благодаря Клио, врачи обнаружили болезнь Ричардс на ранней стадии и смогли быстро справиться с ней. Теперь британка советует всем женщинам регулярно проходить плановые обследования.

Ранее сообщалось, что в английском городском районе Южный Тайнсайд чихуахуа помогла диагностировать диагностировать смертельное заболевание у хозяйки. Собака внезапно прыгнула женщине на живот, обратив ее внимание на странное образование под кожей.