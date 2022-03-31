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Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ВСУ в черте города

Минобороны России опубликовало кадры поражения техники ВСУ в городской промышленной зоне

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые располагались промышленной зоне, находящейся в городской черте. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах виден момент попадания снаряда в технику ВСУ, а также последовавших за ним взрыв. Отмечается, что поражение цели осуществлялось с помощью высокоточного ракетного вооружения.

Объективный контроль с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) подтвердил точечное попадание и уничтожение систем залпового огня ВСУ.

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28 февраля

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на кадрах которого представлен объективный контроль уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что укрепленный опорный пункт ВСУ в районе важной развилки автодорог был уничтожен точным попаданием высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь».

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Никита Абрамов
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