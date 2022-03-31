Россиянин избил кусавшего свою мать пасынка-инвалида

Житель Крыма избил восьмилетнего пасынка-инвалида, кусавшего свою мать

Житель Крыма избил восьмилетнего пасынка-инвалида за то, что тот кусал свою мать. Об этом сообщает «КП-Крым» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, инцидент произошел в городе Армянске. 37-летнему мужчине не понравилось, что сын его любовницы впадает в истерики. Он повалил мальчика на пол и нанес ему несколько ударов.

Источник рассказал, что ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой и множеством переломов. Его мать пыталась выдать произошедшее за несчастный случай. Она заявила, что мальчик упал с парапета подъезда.

Издание отмечает, что первоклассник устраивает истерики из-за задержки психического развития. Кроме того, из-за физических отклонений он не может нормально ходить.

Ранее в Омске задержали мужчину, который избивал и переворачивал вниз головой девятимесячного сына своей любовницы. Младенца госпитализировали с многочисленными травмами.