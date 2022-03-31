Просьбу Трампа к Путину посчитали извращенной попыткой вернуть власть

Экс-президента США Трампа раскритиковали за просьбу к Путину насчет сына Байдена

Обращение бывшего президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой раскрыть всю имеющуюся у того информацию относительно сделок сына действующего главы США Джо Байдена Хантера с олигархами в Восточной Европе представляет собой одну из самых извращенных и патологических попыток политика вернуть себе власть. Такое мнение выразил журналист телеканала CNN.

Как отмечает автор материала, Трамп, по всей видимости, снова пытается получить политическое преимущество в преддверии следующих президентских выборов, обращаясь к Путину с предложением о сотрудничестве. Подобные действия экс-президента на фоне российской спецоперации на Украине заставляют задуматься о том, является ли он патриотом, считает он.

По мнению журналиста, слова Трампа представляют большую опасность, поскольку он по-прежнему обладает большим политическим весом. При этом, если республиканцу все же удастся избраться на второй срок в 2024 году, его новое правление может отразиться на стране еще хуже, чем во время первого срока. «Есть все основания, особенно в свете его [экс-президента] последних комментариев, предполагать, что второй срок Трампа превратится в еще большее стремление к личной власти и обогащению», — говорится в материале.

Ранее в марте Трамп в интервью Just the News обратился к Путину с просьбой раскрыть любую имеющуюся у него информацию о сделках Хантера Байдена, сына действующего американского лидера, с олигархами в Восточной Европе. Экс-президент обратил внимание на отчет сената за 2020 год, в котором указывалась связь младшего Байдена с одной из богатейших женщин России Еленой Батуриной, которая, предположительно, десять лет назад предоставила 3,5 миллиона долларов компании, сооснователем которой был сын американского лидера.

В 2020 году сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли заподозрили Хантера Байдена в получении денег от предпринимательницы, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Утверждалось, что сын тогдашнего кандидата в президенты получал деньги от Батуриной на протяжении нескольких лет. В числе тех, кто отправлял деньги Хантеру, есть также лица, связанные с Коммунистической партией Китая. Как говорилось в докладе, Батурина перевела на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден, 3,5 миллиона долларов.