В России начали снижать цены на алкоголь

Дистрибьютор и импортер алкоголя в Россию Ladoga начал снижать цены

Компания Ladoga, которая является крупный дистрибьютором и импортером алкоголя в Россию, начала снижать цены на фоне укрепления курса рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Уточняется, что отпускные цены уже упали на 17-19 процентов. В компании рассказали, что им удалось наладить логистику и договориться с некоторыми поставщиками о прямой конвертации в рубли. «Эти и другие действия позволили частично снизить давление ряда макроэкономических факторов на цену и скорректировать отпускную стоимость товаров», — подчеркнул представитель Ladoga.

Ранее крупнейший импортер вин в Россию Luding Group объявил, что с 1 апреля снизит цены на свой ассортимент на 10-15 процентов.

Центробанк установил официальный курс доллара на 1 апреля на уровне 83,4 рубля, евро — 92,4 рубля. Они понижены на 67,54 копейки и на 1,2 рубля соответственно. Ранее ЦБ выпустил рекомендацию для банков по корректировке подходов к купле и продаже валюты юрлицам. В ней говорится, что банки должны установить различные курсы в зависимости от клиента. Вариантов два — с превышением не более чем на два рубля по отношению к биржевому курсу и с превышением не менее чем на десять рублей.