В антироссийских санкциях Запада заметили «лазейки»

Экономист Беляев заявил, что Запад сможет обходить свои санкции при угрозе стабильности

Во многих антироссийских санкциях США и Европы существуют специальные лазейки, позволяющие обойти введенные ограничения, заметил экономист Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что санкции могут не распространяться на гуманитарные отрасли и перестают действовать, когда угрожают стабильности стран.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новую генеральную лицензию, которая исключает попадание в санкционные списки минеральных удобрений из России, пишет «Коммерсантъ». Рыночные эксперты считают, что решение американских властей обусловлено рисками дефицита химической продукции, и теперь примеру США могут последовать в Европе.

Лазейки

«Если внимательно посмотреть и почитать документы по санкциям, то выяснится, что почти в каждом пункте были оставлены лазейки для того, чтобы не соблюдать все ограничения во всей их жесткости и полноте», — сказал Беляев.

Дело в том, что принимаются санкции на уровне государства, а вот реализуются конкретными предпринимателями и бизнесменами, для которых введенные ограничения зачастую могут означать потерю бизнеса. Естественно, они не готовы на это идти, они работают ради прибыли Михаил Беляев экономист

Именно по этой причине, по словам экономиста, и были оставлены пути обхода. Например, в части ограничений финансовых расчетов ЕС была оставлена оговорка, что санкция будет соблюдаться только в случае, если она не наносит ущерб и не угрожает устойчивости стран.

«Для лекарств, продовольственных товаров своя оговорка: санкция не работает, если касается гуманитарных вопросов, борьбы с пандемией, детских товаров. И так везде. Естественно, что если оставили одну лазейку, то она может быть расширена до любых нужных пределов. С удобрениями, например, сработала как раз гуманитарная оговорка. Они ведь нужны для того, чтобы обеспечивать урожай, чтобы поддерживать рацион питания и не обрекать людей на голод», — объяснил Беляев.

Он пришел к выводу о том, что теперь бизнес будет делать все, чтобы как можно сильнее расшатать и демонтировать санкции. При этом он отметил, что отменять ограничения не станут, просто бизнес найдет способы их обойти.

«Все же антироссийские санкции существовали всегда, просто не афишировались, они касались каких-то стратегических, оборонных вопросов. Но бизнес знает много способов их обойти, таких, например, как тот же параллельный импорт», — заключил экономист.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее потребовал от Запада усилить санкции против России. Украинский президент призвал не допускать в международные порты российские корабли и прекратить вести любой бизнес с Москвой.