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В Подмосковье в желудке пятилетней девочки обнаружили 100 магнитов

В Подмосковье врачи извлекли из желудка пятилетней девочки 100 магнитных шариков

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Подмосковные медики обнаружили в желудке пятилетней девочки 100 магнитных шариков. Об этом рассказала руководитель эндоскопического отделения МОНИКИ Елена Вакурова в эфире радио «Говорит Москва».

Девочка поступила в МОНИКИ со снижением аппетита, рвотой и слабостью. Во время обследования у нее в желудке обнаружили магниты, скрепившиеся в цельную фигуру, рассказала врач. Медики провели трехчасовую операцию, во время которой извлекли шарики с помощью эндоскопического оборудования — корзины Дормиа.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области, девочка проглотила неокуб своего брата, полностью состоящий из магнитов в виде блестящих металлических шариков.

Операция прошла успешно. Девочку выписали через три дня пребывания в стационаре.

Аналогичная история произошла в июле 2021 года в Иркутске. Там годовалый мальчик также проглотил игрушку с магнитами в виде шариков. Рентген показал в желудке ребенка цепочку из круглых предметов. Магниты притянулись друг к другу, в результате чего в кишечнике появились дыры.

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Константин Лысяков
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