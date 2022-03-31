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Правозащитники Мьянмы заявили о жестоких пытках над политзаключенными

NYT: в тюрьмах Мьянмы находятся более десяти тысяч политзаключенных, они подвержены пыткам

Фото: Reuters

В настоящее время в тюрьмах Мьянмы находятся более десяти тысяч политзаключенных, они содержатся в плохих условиях и подвержены жестоким пыткам, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на местные организации правозащитников.

Представители организации также заявили, что это количество не включает в себя более трех тысяч человек, которые были освобождены после проведения следственных мероприятий, и тех двух тысяч, кто принял решение присоединиться к вооруженному сопротивлению против военной хунты до того, как они были бы схвачены и арестованы.

Представитель правозащитной группы «Ассоциация помощи политическим заключенным» У Аунг Мио Кьяу констатировал, что на данный момент в Мьянме содержится самое большое количество политических заключенных за все время существования государства. «Сейчас у нас самое большое число политических заключенных в истории Мьянмы, и это всего лишь за год [власти военной хунты]», — рассказал он.

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1 февраля 2021 года Командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение на основании обвинения гражданского правительства в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Солдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина, занимавшую пост государственного советника (должность, примерно соответствующая премьер-министру) Аун Сан Су Чжи, главу МИД и других сторонников Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали Правительство национального единства Мьянмы и начали борьбу с режимом военных. В настоящее время они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране. Военная администрация методично устанавливает личность всех, кто участвовал в протестах или публично высказался в поддержку оппозиции, и затем они оказываются в тюрьме в качестве политзаключенных.

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Дмитрий Сотак
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