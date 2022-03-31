Мосгорсуд оставил в силе замену условного срока на реальный Олегу Навальному

Мосгорсуд подтвердил законность замены Олегу Навальному условного срока на реальный

Мосгорсуд проверил решение нижестоящей инстанции о замене условного срока наказания на реальный Олегу Навальному, брату основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремисткой организацией и запрещен в России). Об этом ТАСС сообщил адвокат Никас Параскевов.

По его словам, постановление признано законным и оставлено в силе. После задержания Олега Навального, скрывшегося на Кипре, его отправят для отбывания наказания в колонию строгого режима.

Решение о замене условного срока на реальный было принято судом в феврале по ходатайству ФСИН в связи с тем, что Навальный не исполняет должным образом ограничения, наложенные на него приговором суда по делу о нарушении санитарных норм. Согласно материалам дела, в сентябре 2021 года Олег Навальный улетел на Кипр.

22 марта Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда