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Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолетов

Президент России Путин обвинил Запад в обмане из-за прекращения лизинга самолетов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин заявил, что представители Запада обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов, а также действие договоров лизинга. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, месяц назад европейские и американские компании отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными сервисными компаниями в России. Это произошло несмотря на то, что российские компании выполняли действующие договоры, а также были согласны это делать дальше.

Президент подчеркнул, что Россия ответит на шаг, который сделали страны Запада. Их ожидают такие последствия, как утраченная репутация и прямые убытки, добавил Путин.

Ранее президент России поручил запустить программу по возврату части стоимости авиабилетов на рейсы внутри страны. Это будет дополнением к мерам государственной поддержки, такие как льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, уточнил глава государства.

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Сергей Истомин
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