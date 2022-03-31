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В Генштабе опровергли связь весеннего призыва со спецоперацией на Украине

Замглавы Генштаба Бурдинский заявил, что призыв в армию не связан со спецоперацией

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Весенний призыв в армию никак не связан со специальной военной операцией на Украине. Об этом сообщил замначальника Генштаба ВС России Евгений Бурдинский в интервью газете Минобороны «Красная звезда».

По его словам, в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и контрактники. «Как и ранее, призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке», — подчеркнул Бурдинский.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Согласно документу, в Вооруженные силы (ВС) призовут 134,5 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. Призыв пройдет в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года.

Кроме того, глава государства заявил, что солдат-срочников и призванных на военные сборы резервистов не намерены отправлять на Украину для участия в специальной военной операции — в ней задействованы лишь профессиональные военные.

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Юлия Ямпольская
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