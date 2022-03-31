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Раскрыта тайна долгой жизни у попугаев

Ученые Общества Макса Планка объяснили долгую жизнь у попугаев развитым мозгом

Фото: Simon Shim / Unsplash

Ученые Общества Макса Планка (Германия) обнаружили, что такие виды попугаев, как алый ара и желтохохлый какаду, имеют чрезвычайно долгую среднюю продолжительность жизни — до 30 лет. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, это объясняется большим относительным размером мозга, способствующим более развитым когнитивным способностям.

Исследователи проанализировали данные свыше 130 тысяч особей попугаев из более чем тысячи зоопарков. Это позволило команде ученых получить первые надежные оценки средней продолжительности жизни 217 видов попугаев, что составляет более половины всех известных видов.

Затем ученые рассмотрели две гипотезы. Согласно первой, относительно больший мозг увеличивает продолжительность жизни. Другими словами, птицы с более развитыми когнитивными способностями с большей вероятностью выживут в дикой природе. Вторая гипотеза заключается в том, что относительно большой мозг растет дольше, а значит, требует большей продолжительности жизни. Первоначально исследователи больше склонялись ко второму предположению.

Однако результаты моделирования раскрыли, что увеличенный размер мозга позволил увеличить продолжительность жизни попугаев за счет улучшенных когнитивных способностей. В будущем команда планирует выяснить, могли ли социальность и культурное обучение у попугаев также способствовать увеличению продолжительности жизни.

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Александр Еникеев
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