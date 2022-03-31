Кремль прокомментировал порчу имущества критиков спецоперации на Украине

Песков назвал хулиганскими выходками порчу имущества критикующих спецоперацию на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал хулиганскими выходками порчу имущества российских граждан, критикующих специальную операцию на Украине. Его комментарий приводит РИА Новости в четверг, 31 марта.

Пресс-секретарь президента России посоветовал обращаться по конкретным эпизодам в правоохранительные органы.

Ранее бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что получил угрозы от неизвестных. Он разместил фотографии, на которых видно, что ему под дверь подбросили свиную голову в парике. Помимо того, на дверь экс-главреда радиостанции наклеили стикер с гербом Украины и антисемитской надписью.

Другие подробности произошедшего Венедиктов приводить не стал. Также неизвестно, обращался ли он в полицию.