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Кремль прокомментировал порчу имущества критиков спецоперации на Украине

Песков назвал хулиганскими выходками порчу имущества критикующих спецоперацию на Украине

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал хулиганскими выходками порчу имущества российских граждан, критикующих специальную операцию на Украине. Его комментарий приводит РИА Новости в четверг, 31 марта.

Пресс-секретарь президента России посоветовал обращаться по конкретным эпизодам в правоохранительные органы.

Ранее бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что получил угрозы от неизвестных. Он разместил фотографии, на которых видно, что ему под дверь подбросили свиную голову в парике. Помимо того, на дверь экс-главреда радиостанции наклеили стикер с гербом Украины и антисемитской надписью.

Другие подробности произошедшего Венедиктов приводить не стал. Также неизвестно, обращался ли он в полицию.

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Анна Щербакова
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