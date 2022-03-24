Венедиктов сообщил об угрозах в свой адрес

Бывший главред «Эха Москвы» Венедиктов сообщил, что получил угрозы от неизвестных

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что получил угрозы в свой адрес от неизвестных. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Венедиктов опубликовал фотографии, на которых видно, что ему под дверь подбросили свиную голову в парике. Помимо того, на дверь экс-главреда радиостанции наклеили стикер с гербом Украины и антисемитской надписью.

«Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» — прокомментировал угрозы Венедиктов. Другие подробности произошедшего он не привел.

Ранее стало известно, что Венедиктов назвал главные причины закрытия «Эха Москвы». Журналист выразил уверенность в том, что основным поводом для этого стали звучавшие в эфире рассуждения о специальной операции на Украине.

5 марта сообщалось, что совет директоров «Эха Москвы» разорвал контракт с Венедиктовым. Перед этим большая часть совета директоров проголосовала за ликвидацию радиостанции и ее сайта, после чего было принято соответствующее решение.

1 марта Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы». В ведомстве заявили, что СМИ излагало фейки о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине. После этого «Эхо Москвы» отключили от эфира. Как сообщил Венедиктов, редакция радиостанции была категорически не согласна с повлекшим отключение представлением Генпрокуратуры.