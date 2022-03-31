Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине признали нанесение Россией ударов только по военным объектам

Советник Зеленского Арестович признал, что Россия наносит удары лишь по военным объектам
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: страница Алексея Арестовича в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

По утверждению чиновника, гражданские объекты были повреждены украинскими системами ПВО. Арестович также отметил, что «нет никакого смысла тратить ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы убить депутата или журналиста».

Ранее Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины. По его словам, потери несут обе стороны. «И если вы думаете, что мы не несем, то вы очень сильно ошибаетесь», — заявил советник и добавил, что российские войска «во многом добивают» гражданскую промышленность республики.

30 марта представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что в ходе специальной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине увидели усталость некоторых стран от санкций против России
Турция прокомментировала возможный конфликт с Россией из-за Украины
На Украине признали нанесение Россией ударов только по военным объектам
Стало известно о планах Германии национализировать дочки «Газпрома» и «Роснефти»
Беженец рассказал о расправах бойцов «Азова» над мирными мариупольцами
Минобороны РФ заявило об открытии коридора из Мариуполя по просьбе Франции и ФРГ
Стало известно о планах МАГАТЭ направить первую миссию на Чернобыльскую АЭС
Москвичи вспомнили купание в городе под открытым небом
Наемник рассказал об угрозе убийством после отказа воевать без оружия на Украине
Байден призвал партнеров США распечатать нефтяные запасы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.