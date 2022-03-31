На Украине признали нанесение Россией ударов только по военным объектам

Советник Зеленского Арестович признал, что Россия наносит удары лишь по военным объектам

Алексей Арестович. Фото: страница Алексея Арестовича в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

По утверждению чиновника, гражданские объекты были повреждены украинскими системами ПВО. Арестович также отметил, что «нет никакого смысла тратить ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы убить депутата или журналиста».

Ранее Арестович заявил, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины. По его словам, потери несут обе стороны. «И если вы думаете, что мы не несем, то вы очень сильно ошибаетесь», — заявил советник и добавил, что российские войска «во многом добивают» гражданскую промышленность республики.

30 марта представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что в ходе специальной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам.