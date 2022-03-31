Врач рассказал о правильном ужине во время Рамадана при диабете

Эндокринолог Моди: в Рамадан при диабете нужно избегать сладкого и фруктовых соков

Индийский врач-эндокринолог К. Д. Моди рассказал о мерах предосторожности для больных сахарным диабетом, которые нужно соблюдать во время Рамадана. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

В течение Рамадана, который в этом году наступает 2 апреля и продолжится 30 дней, мусульмане обязаны избегать любой пищи до захода солнца. Это правило особенно трудно соблюдать людям, которые страдают сахарным диабетом. По мнению Моди, чтобы избежать опасных колебаний уровня сахара в крови, им следует придерживаться особой диеты.

«Очень важно во время ифтара (вечернего разговения) есть правильную пищу», — объясняет специалист. По его словам, ужин должен быть небольшим, но питательным и здоровым. Он рекомендует включить в него овощи, фрукты, бобовые культуры и творог. Не следует есть сладкое и блюда, обжаренные в масле, пить фруктовые соки и готовые напитки в упаковке.

Во время поста пациентам с диабетом следует часто проверять свой уровень сахара в крови и при малейших сомнениях обращаться к врачу К. Д. Моди эндокринолог

Ранее врач-диетолог Александр Андреев назвал продукты, которые на время Великого поста могут стать заменой мясу и позволят не лишать организм необходимых витаминов и микроэлементов. Он рекомендовал разнообразить постное меню за счет хлебных злаков, таких как овес, ячмень, рожь, кукуруза и гречиха, а также овощных и бобовых супов.