Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Врач рассказал о правильном ужине во время Рамадана при диабете

Эндокринолог Моди: в Рамадан при диабете нужно избегать сладкого и фруктовых соков

Фото: Mohammed Asad / Globallookpress.com

Индийский врач-эндокринолог К. Д. Моди рассказал о мерах предосторожности для больных сахарным диабетом, которые нужно соблюдать во время Рамадана. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

В течение Рамадана, который в этом году наступает 2 апреля и продолжится 30 дней, мусульмане обязаны избегать любой пищи до захода солнца. Это правило особенно трудно соблюдать людям, которые страдают сахарным диабетом. По мнению Моди, чтобы избежать опасных колебаний уровня сахара в крови, им следует придерживаться особой диеты.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

«Очень важно во время ифтара (вечернего разговения) есть правильную пищу», — объясняет специалист. По его словам, ужин должен быть небольшим, но питательным и здоровым. Он рекомендует включить в него овощи, фрукты, бобовые культуры и творог. Не следует есть сладкое и блюда, обжаренные в масле, пить фруктовые соки и готовые напитки в упаковке.

Во время поста пациентам с диабетом следует часто проверять свой уровень сахара в крови и при малейших сомнениях обращаться к врачу

К. Д. Модиэндокринолог

Ранее врач-диетолог Александр Андреев назвал продукты, которые на время Великого поста могут стать заменой мясу и позволят не лишать организм необходимых витаминов и микроэлементов. Он рекомендовал разнообразить постное меню за счет хлебных злаков, таких как овес, ячмень, рожь, кукуруза и гречиха, а также овощных и бобовых супов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Россия ввела ответные санкции против ЕС
Раскрыты таинственные исчезновения комет рядом с Сатурном
Брюс Уиллис рассказал про неожиданную стрельбу из пистолета на съемках
Названа опасность масок от COVID-19
За убийство доцента ВГИК ради квартиры в Москве пенсионерка села на 10 лет
Раскрыта связь между любимым магазином одежды и личностью человека
В России начали снижать цены на алкоголь
UFC нашел замену сопернику Олейника
Российские подростки надругались над 11-летним мальчиком в школьной раздевалке
Украденная собака нашлась через десять лет на детской площадке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.