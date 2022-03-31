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Организаторы антипремии «Золотой малины» отозвали награду Брюсу Уиллису

У актера Брюса Уиллиса отозвали антипремию «Золотая малина» из-за болезни

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Организаторы антипремии «Золотая малина» отозвали награду Брюса Уиллиса после того, как стало известно о болезни актера. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Если болезнь влияет на принятие решений или качество работы, присуждать за это "Золотую малину" неприемлемо», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Брюс Уиллис получил спецкатегорию «Золотой малины» за съемки в восьми проектах. Организаторы «Золотой малины» посчитали неудачными все фильмы, в которых Уиллис снялся в 2021 году и предложили выбрать худший из них. Специальная номинация получила название «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». В ночь на 26 марта оргкомитет объявил о победе картины «Звездный рубеж».

30 марта семья Брюса Уиллиса объявила, что он завершает свою карьеру. Родственники рассказали, что у 67-летнего актера диагностировали афазию, которая приводит к проблемам с речью. Расстройство также влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова.

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Ксения Назарова
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Организаторы антипремии «Золотой малины» отозвали награду Брюсу Уиллису
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