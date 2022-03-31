В России замедлился мобильный интернет

TelecomDaily сообщило о замедлении мобильного интернета в России до 21 мегабита в секунду

В России снизилась средняя скорость доступа в мобильный интернет. С ноября 2021 года по середину марта 2022 года она упала с 21,7 мегабита в секунду до 21 мегабита в секунду, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.

TelecomDaily проводит регулярные измерения работы сетей МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 с помощью своего сервиса Megabitus. Замедление интернета авторы исследования, в основном, связывают с ростом трафика. По их мнению, темпы развития и модернизации сетей мобильной связи не могут отвечать увеличившейся нагрузке на них.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков призвал развивать сотовые сети с помощью установки новых базовых станций. Однако санкции, введенные против России, могут ограничить или остановить вовсе модернизацию этой отрасли. Кусков полагает, что интернет в стране замедлится еще больше.

«Значительная часть мобильной интернет-инфраструктуры построена на оборудовании Nokia и Ericsson, которые объявили о приостановке деятельности в России. Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты, неясно. В более выигрышном положении находятся операторы, сети которых построены на оборудовании китайской Huawei. Скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена также вырастет», — объяснил эксперт.

В Минцифры напомнили, что необходимо учитывать дефицит оборудования на фоне введенных ограничений. Из-за них операторам может быть трудно сохранять темпы развития сети. Поэтому министерство призвало равномерно распределить нагрузку на сети и ограничить предложение безлимитных тарифов, а также пересмотреть состав пакетных.

Ранее Минцифры рекомендовало операторам отказаться от тарифов с безлимитным интернетом. В ведомстве заявили, что на фоне санкций нужно «найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей».