Словакия высказалась о перспективах оплаты газа в рублях

Премьер-министр Словакии Хегер заявил, что для оплаты газа в рублях их пришлось бы купить

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер высказался по поводу перспектив оплаты поставок российского газа в рублях. Его слова приводит портал tvnoviny.sk.

«Словацкой газовой промышленности [при реализации подобного сценария] пришлось бы как можно быстрее за евро купить рубли и затем за эти рубли приобрести газ у российского "Газпрома"», — заявил глава словацкого правительства, добавив, что такая ситуация сделала бы республику финансово зависимой от России.

Хегер напомнил, что в Германии уже запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей из России. Словакия, по его словам, опасается перспективы прекращения поставок и занята поисками альтернативных решений для защиты потребителей.

О решении перевести оплату за газ, поставляемый в «недружественные страны», в рубли 23 марта заявил президент России Владимир Путин. По данным источников РБК, план состоит в том, что Европа будет платить за газ через российский банк и с обязательным открытием рублевого счета.