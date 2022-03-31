Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне снова стали интересоваться путешествиями по стране

Туроператоры рассказали о росте бронирований туров по России в марте в 2,5 раза

Фото: Ilia Schelkanov / Reuters

Бронирования путешествий по России с начала марта выросли в 2,5 раза, частично отыграв падение в феврале. О росте интереса россиян к путешествиям по стране рассказали «Известиям» туроператоры.

По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, падение продаж в туризме после негативных событий является естественным явлением. Эксперт уверен, что рост бронирований туров продолжится, и через пару недель вернется к показателям, актуальным до 24 февраля. «Постоянно в негативе человек жить не может, и спустя две-три недели происходит отскок — люди возвращаются к привычной жизни и вспоминают об отдыхе», — объяснил он.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян. Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
24 июня

В «Интуристе» также отметили, что туристы снова стали активно покупать туры на летний период. Так, россияне интересуются отдыхом в Сочи, Анапе, Крыму и Дагестане, куда скоро будут запущены чартерные рейсы.

«Если аэропорты на юге России откроются до старта летнего сезона, то мы ожидаем, что спрос на "просевшие" регионы очень быстро восстановится и они покажут рекордные результаты. Турпоток на курорты РФ вырастет на 15 процентов по сравнению с 2021 годом», — считает директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Ранее в марте сообщалось, что россияне заинтересовались путешествиями в три страны бывшего СССР — Армению, Азербайджан и Узбекистан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Стал известен план России по расчетам за газ в рублях
Стали известны подробности о болезни Брюса Уиллиса
Арестович заявил об уничтожении Россией украинской военной промышленности
Владелец Opel и Peugeot закроет завод в России
Изменение курса рубля сравнили с оттягиванием резинки
Поклонская раскрыла детали покушения на ее жизнь
Словакия заменит советские БМП финской Patria
Россиянам стали реже продавать товары в кредит
Франция продолжит давить на Россию санкциями
Глава ДНР распорядился создать администрацию Мариуполя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.