Россияне снова стали интересоваться путешествиями по стране

Туроператоры рассказали о росте бронирований туров по России в марте в 2,5 раза

Бронирования путешествий по России с начала марта выросли в 2,5 раза, частично отыграв падение в феврале. О росте интереса россиян к путешествиям по стране рассказали «Известиям» туроператоры.

По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, падение продаж в туризме после негативных событий является естественным явлением. Эксперт уверен, что рост бронирований туров продолжится, и через пару недель вернется к показателям, актуальным до 24 февраля. «Постоянно в негативе человек жить не может, и спустя две-три недели происходит отскок — люди возвращаются к привычной жизни и вспоминают об отдыхе», — объяснил он.

В «Интуристе» также отметили, что туристы снова стали активно покупать туры на летний период. Так, россияне интересуются отдыхом в Сочи, Анапе, Крыму и Дагестане, куда скоро будут запущены чартерные рейсы.

«Если аэропорты на юге России откроются до старта летнего сезона, то мы ожидаем, что спрос на "просевшие" регионы очень быстро восстановится и они покажут рекордные результаты. Турпоток на курорты РФ вырастет на 15 процентов по сравнению с 2021 годом», — считает директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Ранее в марте сообщалось, что россияне заинтересовались путешествиями в три страны бывшего СССР — Армению, Азербайджан и Узбекистан.

