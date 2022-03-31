Стало известно об отставке главы французской разведки из-за ситуации на Украине

Opinion: глава военной разведки Франции уйдет в отставку из-за ситуации на Украине

Глава французской военной разведки генерал Эрик Видо уйдет в досрочную отставку из-за ошибок в анализе ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Opinion со ссылкой на источники.

Отмечается, что руководство планировало снять Видо с должности летом 2022 года, однако генерал решил покинуть службу «незамедлительно». По информации собеседника издания, его отставка связана с «недостаточным владением информацией» и «нехваткой инструктажей».

До этого стало известно, что начальник Генштаба Франции Тьерри Буркхард публично признал, что французские спецслужбы сделали ошибочный анализ российской угрозы на Украине, в отличие от американцев.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса компании Ifop, 52 процента жителей Франции верят хотя бы одному из российских тезисов о причинах украинского конфликта. Так, 28 процентов опрошенных считают, что спецоперацию России поддерживает русскоязычное население Украины, «желающее освободиться от преследований, которым они подвергаются». 10 процентов респондентов уверены, что Украиной управляет «хунта», в состав которой входят неонацисты.