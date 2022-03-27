Более половины французов заявили о доверии заявлениям России по Украине

Канал CNews сообщил, что более 50 процентов французов верят заявлениям России по Украине

Более половины французов заявили о доверии заявлениям России по ситуации вокруг Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Ifop, сообщает телеканал CNews.

По данным канала, 52 процента жителей Франции верят хотя бы одному из российских тезисов о причинах украинского конфликта. Так, 28 процентов опрошенных считают, что спецоперацию России поддерживает русскоязычное население Украины, «желающее освободиться от преследований, которым они подвергаются». 10 процентов респондентов уверены, что Украиной управляет «хунта», в состав которой входят неонацисты.

Отмечается, что больше всех прислушиваются к заявлениям России сторонники лидера партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона и кандидата на пост президента Франции Эрика Земмура.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в ходе которого объявил о начале спецоперации на территории Украины.