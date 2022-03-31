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В Минздраве назвали преступлением продажу лекарств через интернет

Замглавы Минздрава Глаголев назвал преступлением случаи продажи лекарств через «Авито»

Фото: Shutterstock

Случаи продажи лекарственных средств через «Авито», которые появились в России, фактически являются уголовным преступлением. Об этом заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев, его цитирует РИА Новости.

В среду, 30 марта, Росздравнадзор сообщил об активной перепродаже лекарств через интернет. В ведомстве предупредили россиян, что только аптеки могут гарантировать эффективность и безопасность препаратов.

«Мы видим ситуацию, когда лекарства стали продаваться через "Авито". Это фактически уголовное преступление, как реализация лекарственных средств вне аптеки, вне лицензируемого юридического лица», — заявил Глаголев.

По его словам, подобные схемы продажи медикаментов «идут рука об руку» с распространением поддельной продукции. В легальных аптеках фактически отсутствует фальсификат из-за введенной системы маркировки лекарственных препаратов, подчеркнул замглавы ведомства.

Накануне Минздрав заявил о готовности начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым возник дефицит в России. В проекте постановления правительства говорится, что ведомство сможет перераспределять такие препараты в регионах по результатам мониторинга.

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Анастасия Шейкина
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