ФАС предложила срок действия запрета на валютные договоры в России

ФАС предложила ограничить возможный запрет на договоры в валюте в России до 2024 года

Если предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России одобрят, то запрет на валютные договоры в стране будет действовать до 2024 года. Такой срок в ведомстве указали после того, как Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства назвал законопроект недоработанным, сообщает РБК.

По мнению антимонопольщиков, возможный запрет позволит не переносить конъюнктуру внешних рынков на внутренний. Речь идет об ограничении роста цен на товары, для которых в мире сохраняется дефицит, но в России их объемы достаточны для обычного потребления.

Законопроект, разработанный ФАС, был представлен накануне, 31 марта. По словам члена совета по кодификации и руководителя совета исследовательского центра частного права Лидии Михеевой, в нынешнем виде документ, напротив, может привести к росту цен. Тогда она указала, что ограничение должно быть временным и применяться в случаях антимонопольных нарушений.

Вместе с тем председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в целом поддержал инициативу. Он указал, что изменения могут внести не отдельным законом, а поправками в уже внесенный в Госдуму антикризисный законопроект.

Изначальная идея ФАС подразумевала, что цены российских контрактов должны будут определяться исключительно в рублях, а все заключенные договоры в иной валюте будут пересмотрены в течение 30 дней. В противном случае исполнение автоматически проводится по курсу рубля или индикаторам цен на мировых рынках по состоянию на 1 января 2022 года.

Несмотря на критику законопроекта, Министерство финансов уже согласовало его, что повышает вероятность утверждения новой нормы, пусть и с некоторой доработкой.

Российские власти на фоне беспрецедентных западных санкций активизировали усилия по повышению роли рубля в мировой финансовой системе. Накануне президент страны Владимир Путин подписал указ о переводе газовых контрактов с недружественными странами на оплату в российской валюте. Речь идет в первую очередь о европейских странах, на которых приходится большая часть контрактов «Газпрома».