Одна из крупнейших торговых сетей Германии повысит цены на продукты

Представитель крупной торговой сети Aldi Шольбек заявил о резком повышении цен в Германии

Одна из крупнейших торговых сетей Германии Aldi повысит цены на продукты, в частности, на масло, мясо и колбасные изделия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Представитель компании Флориан Шольбек рассказал, что изменение стоимости продуктов обусловлено значительным ростом закупочных цен, которые устанавливают фермеры. Это объясняется тем, что стоимость корма для животных и удобрений также возросла.

На прошлой неделе Германское объединение сельхозпроизводителей (DBV) заявило, что в ФРГ возможен «беспрецедентный скачок» цен на продукты, что связано с увеличением расходов производителей на логистику.

Ранее сообщалось, что рекордное число немецких компаний планирует повысить цены на свою продукцию в ближайшие три месяца. По словам эксперта Института Тимо Вольмерсхойзера (Timo Wollmershäuser), в 2022 году уровень инфляции, вероятно, вырастет более чем на пять процентов. Он заметил, что последний раз такие проблемы с ценами наблюдались более 40 лет назад, когда уровень инфляции достиг 6,3 процента.