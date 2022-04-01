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Стало известно о желании немецких компаний повысить цены

Spiegel сообщил, что рекордное число немецких компаний хочет повысить цены на продукцию

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Рекордное число немецких компаний хочет повысить цены на свою продукцию в ближайшие три месяца. Об этом стало известно журналу Spiegel из данных Института экономических исследований.

По словам эксперта Института Тимо Вольмерсхойзера (Timo Wollmershäuser), в 2022 году уровень инфляции, вероятно, вырастет более чем на пять процентов. Он заметил, что последний раз такие проблемы с ценами наблюдались более 40 лет назад, когда уровень инфляции достиг 6,3 процента.

В материале говорится, что роста цен следует ожидать в потребительском секторе — в первую очередь это касается еды.

Как пояснил Вольмерсхойзер, ситуация на Украине усилила не только рост цен на энергоносители, но и на многие сельскохозяйственные товары. В заключение он сообщил, что в будущем повышение цен возможно также в других сферах розничной и оптовой торговли, потребительских услуг, а также промышленности.

Ранее председатель крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал не останавливать газопровод «Северный поток-1» и не спешить с введением новых санкций против России, так как они негативно сказываются и на тех, кто их принимает.

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Варвара Кошечкина
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