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Австралия пообещала прислать Украине несколько бронетранспортеров

Премьер Австралии Моррисон: страна пришлет Украине несколько бронетранспортеров Bushmaster

Фото: Pixabay

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал, что страна пришлет Украине несколько бронетранспортеров Bushmaster, передает РИА Новости.

«Мы направляем не только наши молитвы, мы направляем наше оружие, наши боеприпасы, гуманитарную помощь, наши бронежилеты, и мы также собираемся направить наши бронетранспортеры Bushmaster на наших самолетах C-17, чтобы убедиться, что они смогут оказать там поддержку», — заявил он. Премьер также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за обращение к парламенту.

Ранее сообщалось, что Австралия решила отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле для России и Белоруссии. Она введет дополнительную пошлину в размере 35 процентов в отношении импорта всех товаров из этих двух стран. Кроме того, Австралия и Великобритания объявили о совместных планах по оказанию гуманитарной помощи жителям Украины.

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Марина Совина
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