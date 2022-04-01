МИД России обвинил западные СМИ в оправдании неонацистов из полка «Азов»

МИД РФ обвинил западные СМИ в попытках «обелить» неонацистские формирования на Украине

Западные СМИ все чаще пытаются «обелить» неонацистские формирования на Украине. Об этом заявил российский МИД.

В дипведомстве указали, что нидерландская телерадиокомпания NOS и британская газета The Times, отрабатывая политический заказ, принесли в жертву объективную журналистику и желание разобраться в реальной картине происходящего. Так, в опубликованных материалах бойцы нацбатальона «Азов» представлены «героями» и «истинными патриотами», при этом журналистов не смутила ни нацистская символика, ни такие военные преступления бойцов этого подразделения, как пытки и использование мирного населения в качестве живого щита.

«Проще назвать белое черным и оправдывать последователей Бандеры, закрывая глаза на совершаемые ими зверства», — резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

31 марта беженец из Мариуполя Роман Постильник рассказал, как бойцы из «Азова» расправились над многими жителями города. По его словам, когда он с другими жителями нашли воду в одном из детских садов и вышли из здания, по ним был открыт огонь. «Погибло очень много людей мирных. Моей соседке отрезало ногу осколком, перебило ногу полностью», — вспомнил мужчина.

17 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила зарубежные посольства и консульства Украины в том, что те занимаются вербовкой добровольцев в «иностранный корпус» украинского президента Владимира Зеленского. Дипломат сравнила тактику официального Киева с методами идеологов «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). «Мне кажется, что идеологи ИГИЛ бы позавидовали такому полету фантазии», — сыронизировала она.