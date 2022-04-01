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Арендаторы начали покидать квартиры в Москве

Предложение арендного жилья в Москве выросло на 47 процентов с начала марта

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Предложение арендного жилья в Москве увеличилось на 77 процентов с ноября 2021 года, а по сравнению с началом марта рост составил 47 процентов. Об этом говорится в обзоре аналитиков «Авито Недвижимость», сообщает РБК.

Эксперты называют несколько причин роста предложения: во-первых, выход на рынок «инвестиционных» квартир, купленных специально для сдачи в аренду; во-вторых, снижение количества туристов заставило владельцев переориентироваться с посуточной аренды на долгосрочную. Аналитики также отметили, что многие арендаторы начали покидать съемные квартиры из-за смены места жительства или возвращения в родные регионы. Спрос на аренду упал на треть по сравнению с февралем 2022 года.

Продавцы квартир начали отменять сделки из-за нестабильной экономической ситуации: многие решили, что в ближайшее время лучше сдавать квартиры. Сотрудники, потерявшие работу из-за ухода иностранных компаний, уехали из столицы, а некоторые начинают экономить и выбирают комнату вместо квартиры или переезжают жить к родителям.

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При этом арендодатели не спешат снижать ставки, хотя рынок, по оценкам экспертов, переоценен. Согласно прогнозам, покупательская способность населения продолжить снижаться, что вынудит владельцев снижать стоимость аренды, но резкого падения ожидать не стоит. Сейчас средняя ставка составляет 62,5 тысячи рублей в месяц — это уже на 11 процентов ниже показателей февраля 2022 года и на 23 процента ниже показателей ноября 2021 года.

Ранее в марте сообщалось, что рост конкуренции за арендаторов привел к урезанию списка требований к съемщикам. Теперь владельцы готовы сдавать жилье тем категориям граждан, которые раньше даже не рассматривались. Например, выросло количество предложений для семей с детьми и арендаторов с животными. При этом число объявлений с ксенофобией, наоборот, увеличилось: в четыре раза выросло количество собственников, которые не готовы сдавать квартиру иностранцам или «неславянам».

Нина Ташевская
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