В ДНР после обстрела жилого дома в Донецке возбудили дело о теракте

Следственное управление ДНР возбудило дело о теракте после обстрела ВСУ дома в Донецке

Следственное управление Донецкой народной республики (ДНР) возбудило дело по статье о теракте после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) многоэтажного жилого дома в Донецке. Об этом сообщаетcя в Telegram-канале официального сайта ДНР.

Отмечается, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ С.А. Сирченко и его подчиненных. Установлено, что 30 марта украинские военнослужащие по его приказу обстреляли жилой сектор Кировского района Донецка, попав, в частности, по многоквартирному жилому дому на улице Пинтера, 8.

Сообщается, что в результате обстрела погибли двое мирных жителей. Еще четыре человека получили ранения, среди них — двое детей.

30 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прямом попадании украинского снаряда в девятый этаж многоквартирного дома в ходе ночного обстрела города. Позднее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что двое мирных жителей погибли в результате обрушения кровли здания.