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В России предложили меры по снижению цен на детское питание

ФАС предложила меры по снижению цен на детское питание в России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила меры по снижению цен на детское питание в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предложения были выдвинуты по итогам проверки «Детского мира». Среди прочего речь идет о возможности обнуления таможенных пошлин на сырье и упаковку, а также об упрощении процедуры их ввоза из третьих стран. Также «для повышения доступности детского питания» ФАС предлагает рассмотреть возможность для торговых сетей сократить срок оплаты поставщикам стоимости продукции. Еще в ФАС считают, что нужно приостановить введение маркировки детских товаров в отношении молочной продукции.

Проверку «Детского мира» ФАС проводила в конце марта. По ее итогам ретейлер заморозил цены на некоторую одежду и обувь. Цены зафиксированы на уровне января 2022 года и останутся такими три месяца.

О каких именно товарах идет речь, в службе не уточняется, однако «Детский мир» обязали обеспечить их наличие на полках магазинов. До этого после проверки ФАС ретейлер зафиксировал цены на десятки товаров первой необходимости. Речь идет в том числе о детском питании, товарах для гигиены и принадлежностях для кормления.

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Платон Щукин
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