В ФРГ предупредили о непоправимом ущербе из-за эмбарго на газ и нефть из России

Бургомистр Гамбурга Ченчер предрек нищету в ФРГ при эмбарго на энергоресурсы из России

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер предупредил, что возможное введение эмбарго на поставки нефти и газа из России может нанести непоправимый ущерб немецкой экономике. Об этом он заявил в интервью изданию ZDF.

По его словам, ФРГ не следует никому помогать, тем самым вызывая у себя в стране нужду и нищету, если нет уверенности в том, что данные меры действительно повлияют на Россию. Ченчер также подчеркнул, что Берлину необходимо стремиться к снижению зависимости от России в вопросе поставок энергоресурсов, при этом не потерпев экономической катастрофы.

Ранее министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир призвал немецких водителей ездить медленнее по автобанам, чтобы сэкономить много энергоресурсов и снизить зависимость от России. По его словам, ездить по автострадам быстро совсем необязательно, каждый может выбирать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью. Министр отметил, что с учетом высоких цен на энергоносители и сильной зависимости от России он может только посоветовать всем немцам делать именно так.