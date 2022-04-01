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Спорт

Президент ФИФА высказался о будущем сборной России

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что будущее сборной России зависит от CAS

Фото: KAI PFAFFENBACH / РИА Новости

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался относительно будущего сборной России. Об этом сообщает РИА Новости.

Функционер заявил, что судьбу национальной команды России должен решать Спортивный арбитражный суд (CAS). «Все зависит от его решения», — подчеркнул он. Вместе с этим Инфантино отказался отвечать на другие вопросы относительно российской сборной. Глава ФИФА общался с журналистами после жеребьевки финальной части чемпионата мира-2022, которая прошла в Дохе.

Ранее 1 апреля Инфантино признался, что отстранение российских команд стало непростым решением для ФИФА. Он также добавил, что не считает возможным исключение Российского футбольного союза (РФС).

ФИФА отстранила российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой. Таким образом, россияне не выступят на ЧМ-2022 в Катаре.

Николай Костюков
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