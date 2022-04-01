В ДНР назвали число раненых детей в больницах республики

Советник главы ДНР Федоренко заявила, что в местных больницах находятся 325 раненых детей

В Донецкой народной республике (ДНР) назвали число находящихся в больницах раненых детей. Об этом сообщила советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко, передает ТАСС.

По словам Федоренко, в настоящий момент в больницах республики находятся 325 раненых детей, пострадавших при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она заявила, что некоторые из них получили тяжелые ранения, которые могут привести к инвалидности.

Советник главы ДНР добавила, что из Мариуполя в Донецк также были доставлены 52 ребенка, которые лишились родителей.

29 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за 40 дней эскалации в Донбассе погибли 67 мирных жителей республики. Там также отметили, что с 17 февраля ранения разной степени тяжести получили 742 человека, в том числе 53 ребенка.